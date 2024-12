Le scuole fanno spettacolo: ecco le performance sotto l’albero

Musica con le scuole. L’istituto comprensivo Cesalpino di Arezzo celebra il Natale con un ricco programma di eventi musicali. "Una settimana della Musica con una serie di eventi pensati per coinvolgere ed emozionare tutta la cittadinanza, dalle scuole dell’infanzia alla secondaria di primo grado" ricorda la Dirigente Scolastica Sandra Guidelli. Un appuntamento molto atteso,sarà il concerto che l’orchestra della scuola media ad indirizzo musicale terrà oggi alle17:30 nella suggestiva cornice della Sala dei Grandi della Provincia. L’evento vedrà la partecipazione del Consiglio Comunale e sarà un’occasione per ascoltare la performance di giovani talenti musicali aretini. Il concerto è organizzato e promosso dalla Presidenza del Consiglio Comunale e dal Consigliere Simon Pietro Palazzo e rappresenta un momento di grande rilievo culturale per la città. L’esecuzione di un programma che spazierà dalle tradizionali musiche natalizie a ritmi swing moderni: la dimostrazione della versatilità e dell’entusiasmo di questi giovani artisti. Domani mercoledì 18 dicembre sarà la volta della scuola dell’infanzia Il Bastione, i musicisti della Filarmonica di Arezzo suoneranno dalle 11 alle 12, regalando un ‘altra mattinata di musicai. Venerdì 20 dicembre dalle 10:30 alle ore 12 la Filarmonica di Arezzo concluderà il tour di concerti natalizi pensati e ideati per l’I.C. Cesalpino alla scuola dell’infanzia Acropoli. La settimana che precede l’inizio delle vacanze natalizie sarà vissuta, anche dagli alunni e studenti dell’I.C. Piero della Francesca, all’insegna della musica. Stamani dalle 11, nell’auditorium della scuola, ci sarà l’esibizione dell’Orchestra da Camera fiorentina diretta dal M° Giuseppe Lanzetta, violino solista Giacomo Ferracci. Il concerto prevede l’esecuzione delle Quattro stagioni di Vivaldi, intervallate da interventi del M° Lanzetta che guiderà i ragazzi alla comprensione dei brani. Domani alle 18,30, gli allievi del musicale si esibiranno, per la prima volta per un pubblico esterno.