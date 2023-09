Le residenze in scena Sansepolcro è al centro

Un fitto programma di residenze creative si apre a settembre al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro, dove l’Associazione CapoTraveKilowatt accoglie compagnie di teatro e danza che soggiorneranno sul territorio. Durante la residenza gli artisti incontreranno cittadini e associazioni e, al termine, apriranno il loro percorso di creazione con una prova aperta al pubblico. Ha aperto la programmazione ieri, la coreografa Sofia Nappi Komoco con "Pupo", produzione che si ispira a "Le avventure di Pinocchio". Arriva da Firenze da sabato 9 a domenica 17 settembre, Cristina Kristal Rizzo, dancemaker di cui sarà possibile assistere a una prova aperta il 15 settembre alle 21 alla Misericordia. Salvo Lombardo (foto), performer, coreografo, regista in residenza da lunedì 18 a sabato 29 settembre. A Sansepolcro lavorerà sulla sua nuova produzione, "Sport", con Chiara Ameglio, Jaskaran Anand, Daria Greco, Fabritia D’Intino. La performance, in prova aperta il 28 settembre alle 21. Dal 14 al 24 ottobre spazio al teatro di figura e teatro ragazzi con il Teatrodelleapparizioni in Alice! È la costruzione di un tempo e di uno spazio per fermarsi a guardare la bellezza nascosta nelle cose che muove la ricerca del Teatrodelleapparizioni. Prova aperta domenica 22 ottobre alle 17. E’ una performance multimediale quella su cui lavorerà, dal 25 ottobre al 3 novembre, Cinzia Pietribiasi, regista e performer. La coreografa Chiara Taviani in residenza dal 4 all’11 novembre, prova aperta il 10 novembre alle 21, con How to perfectly hide. E’ un progetto della rete Crisol dal 12 al 26 novembre, ultima residenza dal 2 al 20 dicembre con la compagnia francese Collectif Rêve Concret.