Le più grandi scrittrici per ragazzi alla Casa sull’Albero

In occasione della Giornata internazionale della Donna, insieme ad Ilaria Gradassi, la Libreria per bambini e ragazzi La Casa sull’Albero di via di San Francesco ha organizzato un ciclo di incontri dedicati a quattro scrittrici per l’infanzia di grandissimo spessore.

Si tratta di Astrid Lindgren, Beatrix Potter, Hellen Oxenbury, le sorelle Brontë, le autrici da tenere sempre vicino, sul comodino. In arrivo letture ed atelier per bambini e ragazzi per esplorare le loro opere e i personaggi indimenticabili che hanno creato.

Si parte venerdì 1 marzo alle 18 quando saranno in arrivo letture su Astrid Lindgren per bambini di tra 6 e 11 anni, sabato 2 marzo alle 18 sarà la volta dei libri e delle storie nati dalla fantasia di Beatrix Potter per bimbi tra 3 e cinque anni.

Venerdì 8 marzo alle 18 si parla di Helen Oxenbury per bambini di tra 3 e 5 anni, infine sabato 9 marzo alle ore 18 sarà la volta delle sorelle Bronte, in un incontro per bambini tra 6 e 11 anni. Gli incontri sono su prenotazione, costo 10 euro ad incontro.