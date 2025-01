Le "piccole scintille" volano. Vinto premio internazionale. Oltre 160 i partecipanti

Il 2025 è iniziato in grande stile per l’ensemble delle "Piccole Scintille", che hanno conquistato il primo premio al prestigioso concorso internazionale "Friends of Music-Speciale Natale" con un punteggio eccezionale di 98 su 100, il massimo per la loro categoria. Oltre 160 partecipanti - provenienti da tutta Europa, tra cui Italia, Russia, Albania e Ucraina - si sono sfidati in questa competizione, ma sono state proprio le "Piccole Scintille" a brillare con la loro performance unica, emozionante e piena di passione. Un risultato che arricchisce già l’elenco di vittorie nazionali e internazionali conquistate nel corso degli anni, tra cui il prestigioso premio mondiale al Gef (Global Education Festival), che le ha portate come finalisti sul leggendario palco dell’Ariston a Sanremo nell’aprile dello scorso anno, dove hanno emozionato tutti con il loro talento straordinario. Un applauso va alla maestra Laureta Cuku Hodaj, la loro instancabile insegnante, che ha saputo infondere in loro non solo la tecnica musicale, ma anche un amore profondo per la musica. Senza la sua dedizione e passione, questo trionfo non sarebbe stato possibile. Un sentito ringraziamento anche alle famiglie, che con il loro sostegno continuo sono state il pilastro fondamentale di ogni successo delle "Piccole Scintille". Questa vittoria è solo l’ennesima conferma del talento e dell’impegno che l’ensemble delle "Piccole Scintille" continua a mettere in ogni esibizione e non c’è dubbio che questo sia solo uno dei tanti traguardi che raggiungerà nel prossimo futuro. Non dimenticando un altro aspetto importante: il gruppo si è distinto soprattutto nell’ambito del sociale esibendosi in diversi concerti a scopo benefico oltre che in alcuni ospedali e case di cura.