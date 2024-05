Le Piccole Scintille protagoniste al Teatro Ariston di Sanremo

SANSEPOLCRO

Nella magica serata del G.E.F. The World Festival of Creativity in Schools-Festival Mondiale della Creatività nella Scuola, il Teatro Ariston di Sanremo ha brillato di luce e talento grazie alle Piccole Scintille di Sansepolcro, guidate dalla loro docente di violino Laureta Cuku Hodaj. Questi giovani artisti, con età compresa tra i 5 e i 10 anni, hanno incantato il pubblico con la loro esibizione della canzone "Il mio violino è fatto così", composta appositamente per loro (parole e musica) dalla loro insegnante Hodaj, portando sulla scena non solo la loro brillantezza artistica, ma anche l’orgoglio della loro città, Sansepolcro. Il palco dell’Ariston, da sempre simbolo di eccellenza nel panorama musicale italiano, è stato testimone di un momento unico, in cui i piccoli protagonisti hanno reso omaggio alla loro terra, celebrando la ricca eredità artistica di Sansepolcro, patria del grande maestro Piero della Francesca. Il presentatore Maurilio Giordana ha accolto con entusiasmo la presenza delle Piccole Scintille, sottolineando il legame profondo tra la città e l’arte, affermando che "è di casa l’arte da quelle parti, a 360 gradi".

Un riconoscimento importante che conferma il valore e la vitalità della cultura locale. Il fondatore e presidente del Festival, cavaliere e ufficiale della Repubblica Italiana Paolo Alberti, ha rivolto un appello speciale ai giovani finalisti: "Mi rivolgo a voi bambini, siete dei finalisti, abbiamo avuto centinaia di iscrizioni e voi siete stati scelti, dovete essere già molto soddisfatti".

È stata un’esperienza indimenticabile, arricchita dalla presenza di una giuria internazionale di alto livello, guidata da Franco Fasano. Ecco tutti i nomi delle Piccole Scintille: Agnese Badalassi, Maria Elena Zucchetti, Adele Fontana, Pietro Gregori, Maria Vittoria Pieracci, Edoardo Amedeo Pieracci, Giorgia Migliorati, Nicole Cugut, Anita Lorini, Sofia Boncompagni, Pamela Gabai, Maddalena Cangi.