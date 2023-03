Le piante viaggiatrici Incontri di primavera al Roseto Fineschi

E’ iniziato al Roseto Fineschi di Cavriglia l’appuntamento primaverile con un nuovo ciclo di conferenze dedicate ai fiori.

Domenica scorsa si è svolto l’incontro "Le piante viaggiatrici: Cacciatori di piante e collezioni botaniche" a cura di Silvia Fineschi, domenica prossima 2 aprile alle ore 16.30, sarà invece la volta de "Le piante viaggiatrici: Il favoloso viaggio delle mele dall’Asia centrale alle nostre tavole", un incontro a cura di Silvia Fineschi.

La rassegna dedicata alle rose prosegue domenica 16 aprile sempre alle 16.30, appuntamento con "Il tempo dei musei. Narrazionieredità culturale" a cura di Paola Bertoncini.

Domenica 23 aprile alle 16.30 ci sarà l’incontro dal titolo "Le rose nei progetti dei giardini fiorentini" di Pietro Porcinai a cura di Marta Donati.

Gli incontri si svolgono tutti al Roseto Botanico Gianfranco e Carla Fineschi in via Casalone 76 a Cavriglia, per informazioni e prenotazioni www.rosetofineschi.it.