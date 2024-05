Le opere di Cioncolini. Si apre l’esposizione

MONTEVARCHI

Sarà inaugurata domani a Montevarchi, in Palazzo del Podestà, "Colore dentro" la mostra personale di Paola Lucrezia Cioncolini. In rassegna circa 40 opere che rappresentano "la sintesi" di un viaggio nell’astratto in cui il protagonista assoluto è il colore e le emozioni che ne derivano. L’artista è molto conosciuta a Montevarchi per l’impegno continuo nell’arte e nella valorizzazione della creatività individuale. "Siamo veramente lieti ed orgogliosi di accogliere nella sede espositiva di Palazzo del Podestà questa mostra che rappresenta il completamento della carriera di un’artista montevarchina, un punto di riferimento per l’arte nella nostra città – ha detto il vice sindaco Cristina Bucciarelli – Colore dentro è una rassegna di opere in cui trionfa il colore. Non poteva essere altrimenti, visto che Paola è nata e vissuta nei vivai di famiglia che sprigionano ogni giorno colori ed emozioni a stretto contatto con la natura e che le hanno permesso di raggiungere un livello di astrattismo veramente unico".

"Con Paola – ha aggiunto il curatore della mostra Carles Marco – ho avuto modo di lavorate molto nel promuovere artisti non solo locali, ma anche internazionali e giovani emergenti".

"Dopo tanti anni di impegno nell’arte, in collaborazione con Carles – ha concluso l’artista – ho deciso di realizzare una mostra personale, nella mia città. Ho sempre voluto colorare la mia Montevarchi e il mio quotidiano per riscoprire soprattutto il bello, ma anche per rallegrare la vita. Per questo sono arrivata all’astratto, al gestuale, dipingendo e mettendo il colore su grandi superfici fino a quando non sono soddisfatta di quanto realizzato". La mostra di Paola Lucrezia Cioncolini resterà aperta in Palazzo del Podestà fino al 9 giugno.