Si terrà oggi 16 maggio alle 15 nella sede di Zucchetti Centro Sistemi l’Open Day sui corsi professionalizzanti in ambito tecnico - digitale organizzati dalla Fondazione Its Prodigi. Diplomati under 35, giovani appassionati di informatica e tecnologia, potranno partecipare alla presentazione dei nuovi corsi in partenza a ottobre per conoscere le nuove frontiere del digitale e le opportunità di inserimento professionale. L’Open Day è un’occasione per i giovani che potranno conoscere i nuovi percorsi di Alta Specializzazione approfondire il tema della formazione post diploma. Riflettori puntati sul corso biennale per "Artificial Intelligence Specialist Developer-Tecnico Superiore per lo sviluppo software con strumenti di Intelligenza Artificiale" che si terrà ad Arezzo nei locali di Assoservizi agenzia formativa di Confindustria Toscana Sud: 2000 ore di cui 900 in azienda per sviluppare competenze per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per manipolare dati e utilizzare algoritmi per risolvere problemi aziendali. "La transizione digitale inciderà profondamente sulla domanda di personale" dice Alessandro Tarquini, Responsabile dell’Area Lavoro di Confindustria Toscana Sud.