Le luci di Natale sono pronte a riaccendersi

La Città del Natale spegne le sue luci. Piazza Grande "perde" le baite, ormai quasi una pietra preziosa da custodire nel portagioie di un luogo unico al mondo. Via le casine e la ruota panoramica dal Prato e Babbo Natale chiude a doppia mandata il portone della Fortezza. Nella parte bassa del Corso i "ritardatari" smontano in fretta e furia i banchini ancora lì a ricordare l’ennesima festa dei record. Che la città incassa, traendo beneficio per la filiera di turismo, ristorazione e commercio, ma già rilancia. Perchè la macchina ha solo cambiato marcia, andatura più tranquilla da crociera dopo le accelerate nei due mesi del boom. Ma il motore è sempre acceso. E punta ai prossimi traguardi: allargare ancora i confini della Città che non dorme mai. Magari abbracciando pure l’Anfiteatro.