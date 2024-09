Le Giornate Europee del patrimonio. Luoghi e iniziative

Tante occasioni speciali per visitare la Casa Museo Ivan Bruschi, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, nei prossimi fine settimana. Oggi in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, saranno organizzate visite guidate alle 11 e alle 16 alla collezione permanente, oltre che sempre alla mostra Tornei di Toscana. In aggiunta proprio stamnai alle 11 sarà anche offerto al pubblico un intervento musicale, organizzato in collaborazione con l’Associazione Orchestra Giovanile di Arezzo, della violinista Viola Pasquini che si esibirà con musiche di Sebastian Bach. Oggi al Museo Archeologico Nazionale e Anfiteatro romano di Arezzo apertura straordinaria dalle 14.30 alle 18.30 e dalle ore 15 e alle ore 16.45 “Arretium e il suo anfiteatro” visite guidate all’anfiteatro di Arretium a cura della direttrice del Museo e del personale museale, fra area archeologica, ambienti seminterrati e sale espositiv. Visita inclusa nel biglietto di ingresso ordinario. Posti limitati. Per informazioni e prenotazioni: drm-tos@[email protected].