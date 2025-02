Le fotografie di Toscani e l’opera di Agosti dialogo in arte

Dopo le opere esposte a San Giovanni, di cui già detto nella "prima tappa e a Montevarchi nella "seconda", la mostra diffusa del Sistema Museale del Valdarno, visitabile fino al 30 marzo e curata da Nicola Bellario, coinvolge anche Loro Ciuffenna con il Museo di Venturino Venturi e Cavriglia con il Museo Mine in forma però diversa dalle altre sedi.

Nel celebre museo dedicato al grande Venturi le fotografie di Oliviero Toscani, da poco scomparso, dialogano con l’opera di Alberto Agosti nell’intento di aprire lo sguardo ai limiti della vita e della libertà, scardinando schemi prestabiliti e condividendo il rifiuto per la pena di morte.

Premesso che in ogni sede istallazioni, fotografie, sculture dialogano con il contesto locale, creando connessioni tra passato e presente nella volontà di testimoniare la contemporaneità, a Cavriglia, dove Mine è chiuso per lavori, l’intero paese diventa palcoscenico di una mostra a cielo aperto con il Manifesto inedito di Michelangelo Pistoletto. Il paese è tappezzato di manifesti inediti del celebre artista, noto per la sua sperimentazione senza fine, compreso la poetica del Terzo Paradiso, la terza dimensione dell’umanità.

