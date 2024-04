Le farmacie comunali ospitano le “Settimane oncologiche”

Arezzo, 19 aprile 2024 – Prevenzione e salute: le Farmacie Comunali di Arezzo ospitano le “Settimane oncologiche”.

L’appuntamento è in programma tra sabato 20 aprile e sabato 4 maggio quando le otto farmacie di città e frazioni diventeranno sede di una campagna di informazione finalizzata all’obiettivo di stimolare un corretto stile di vita necessario per prendersi cura di sé tra l’effettuazione di screening periodici e l’attuazione di piccole accortezze quotidiane.

Maggio sarà il mese della prevenzione del melanoma, dunque l’iniziativa nasce anche con la volontà di iniziare a trattare questa specifica tematica attraverso la previsione di consulenze gratuite dove i farmacisti saranno a disposizione per consigli e approfondimenti orientati alla salute della pelle soprattutto in vista dell’arrivo della bella stagione e dei mesi più caldi dell’anno.

Una protezione non adeguata può essere causa di danni immediatamente percepibili (quali eritemi o ustioni) e di danni più tardivi e pericolosi (tra cui invecchiamento precoce o melanomi), dunque la prima forma di attenzione è da rivolgere al fototipo personale che condiziona il livello di rischio, con gli adulti con carnagione chiara, i neonati e i bambini che hanno maggiori necessità di protezione.

Queste accortezze rientrano nell’ambito della prevenzione primaria per evitare o ridurre l’insorgenza di patologie oncologiche e devono essere affiancate da una parallela azione di prevenzione secondaria attraverso controlli per valutare molteplici parametri di salute e per favorire diagnosi tempestive e precoci.

L’impegno delle Farmacie Comunali di Arezzo troverà seguito e concretizzazione in due giornate di mappatura dei nei che verranno promosse nel mese di maggio in sinergia con il Calcit e tenute dalla professionalità del dottor Giampiero Armati, tra i massimi esperti locali di dermatologia, negli studi medici adiacenti alla farmacia “San Giuliano”.

Le “Settimane Oncologiche” configureranno anche un’occasione per valorizzare i servizi della farmacia “Trionfo” che, collocata in una zona strategica a poca distanza dall’ospedale San Donato, è certificata come Farmacia Oncologica.

Questo spazio è specializzato e qualificato nell’assistenza post-ospedaliera ai pazienti oncologici, configurandosi come un luogo di servizi, consigli, suggerimenti e indicazioni attraverso un apposito sportello dove approfondire problematiche legate alla gestione quotidiana della malattia: dall’alimentazione all’integrazione, dalla cura della pelle alla cosmetologia, fino a specifiche preparazioni galeniche.