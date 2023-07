Le donne di Shakespeare Lo spettacolo itinerante

I monologhi ispirati alle figure femminili piu` famose di Shakespeare, Lady Macbeth, Desdemona, Giulietta, Ofelia. L’Estate in Fortezza riparte da Le Donne di Shakespeare. Oggi alle 18.30 va in scena lo spettacolo itinerante diretto da Chiara Renzi con la drammaturgia di Camilla Mattiuzzo. Una produzione rumorBianc(O) che vede protagoniste Carlotta Mangione, Chiara Cappelli, Alessandra Bedino, Elena Ferri, Giulia Rupi accompagnate dal violino di Elena Rocchini. Le donne di Shakespeare intreccia la promozione del territorio e ogni micro spettacolo sara` accompagnato da una "mini visita guidata" condotta da guide turistiche che porteranno il pubblico alla scoperta della Fortezza, per guardarla con occhi diversi attraverso percorsi personalizzati. Aneddoti, leggende, e piccole perle per ammirare ancora di piu` il patrimonio storico-artistico della citta`. Lo spettacolo è un omaggio alle figure femminili presenti nelle opere di Shakespeare: Giulietta, Lady Macbeth, Ofelia, Desdemona. Il tema delle donne e` predominante infatti nella sua opera. Il Bardo conosceva bene gli ostacoli che la societa` poneva alle donne. Le compagnie teatrali non le ammettevano sul palco, solo nella seconda meta` del Seicento la pioniera Margaret Hughes, interpretando Desdemona, infranse il tabu`. Tra ‘500 e ‘600 le donne dotate e intraprendenti non avevano la possibilita` di condurre una vita libera e soddisfacente. La regina Elisabetta I fu un’eccezione. Le donne, quindi, non potevano mostrare passioni o ambizioni, ogni loro espressione doveva far riferimento ad un sistema di valori maschile. Questa regola viene inserita nella maggior parte delle opere di Shakespeare.