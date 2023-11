Le donne del Calcit ancora in prima linea. Torna la Mostra di Natale dei volontari

AREZZO

Con l’avvicinarsi delle feste è tornato un appuntamento tanto caro alla città, quello con la "Mostra di Natale del gruppo femminile Calcit". Ha aperto i battenti sabato, come sempre, nei locali del Circolo Artistico in Corso Italia che per l’occasione diventa scrigno di oggetti preziosi, perché preparati e confezionati manualmente dalle donne del gruppo che immediatamente, dopo la mostra in provincia, si sono messe al lavoro per poter offrire in questa occasione un vastissimo assortimento per i regali delle prossime festività. Il ricavato, come sempre, sarà destinato al Servizio Scudo. E sempre alle cure domiciliari oncologiche è andato il ricavato del concerto per i 30 anni della band Umagroso che si è tenuto sabato. Più di sette mila euro l’incasso dell’emozionante serata. Il prossimo appuntamento con il Calcit sarà sabato sotto il portico del Monte dei Paschi dove, per il secondo anno consecutivo, gli studenti della scuola media Vasari saranno a fianco del Calcit nella vendita di oggetti realizzati con le loro mani. Durante la giornata sarà disponibile anche il calendario. Il tradizionale concerto di fine anno diventa concerto dell’epifania, quindi si terrà il 6 gennaio in Pieve. Giornata in cui non potrà mancare la vendita delle scopine del Calcit.