Le delizie di Casa Sanremo. Uccellini è la chef dei vip

di Claudio RoselliSANSEPOLCROC’è anche una rappresentante di Sansepolcro al 75esimo Festival di Sanremo, oramai prossimo al via. Non per cantare, ma per deliziare il palato dei cantanti. È Alessia Uccellini che, grazie alla selezione effettuata Federazione Italiana Cuochi, è una della 70 "lady chef" incaricate di collaborare con lo spazio "food" di Casa Sanremo al Palafiori.

Casa Sanremo costituisce l’area "hospitality" ufficiale della kermesse canora nella quale confluiscono artisti, giornalisti e addetti ai lavori; lo spazio in gestione al Gambero Rosso si avvale appunto delle "lady chef" per la preparazione del cibo e per l’accoglienza dei graditi ospiti. "Un grande motivo di orgoglio – dichiara Alessia Uccellini – perché per la prima volta approdo a Sanremo in occasione di uno fra gli eventi in assoluto più attesi dell’anno. Lavorerò dapprima in cucina, poi mi occuperò del ricevimento".

La Uccellini è una vera e propria ambasciatrice di Sansepolcro, della sua storia e delle sue tradizioni, non soltanto gastronomiche, sulle quali è informatissima: da 13 anni collabora in pianta stabile con la trasmissione televisiva Geo, in onda su Rai Tre e condotta da Sveva Sagramola. "Già, mercoledì 12 dovrò essere a Roma per la puntata di Geo – precisa di nuovo Alessia - e poi partire subito per Sanremo, dove mi aspettano per il 13. Sarò in compagnia di mio fratello, Alessandro e di due mie figlie, che mi seguiranno in questa inedita avventura, davvero gratificante per me".

Insomma, Alessia starà piacevolmente al servizio dei vip dopo le rituali conferenze stampa del mattino, ma d’altronde lei e la sua famiglia (quando erano in vita nonni e genitori) hanno avuto il piacere di veder soggiornare tanti personaggi in quello che un tempo era l’Albergo Fiorentino e oggi il Ristorante Fiorentino-Locanda del Giglio, luogo storico di Sansepolcro, se non altro perché in attività dal lontano 1807.

Alessia Uccellini è l’attuale titolare e soltanto nel 2024 ha visto capitare da lei la regina Beatrice d’Olanda, ma a suo tempo hanno fatto tappa al Fiorentino i vari Giuseppe Verdi, Gioacchino Rossini e Giacomo Puccini; qui è venuto anche Umberto II, il ribattezzato "re di maggio" e ultimo sovrano d’Italia e, per ciò che riguarda il mondo della canzone, autentiche "icone" della nostra musica leggera: Gianni Morandi, Claudio Villa, Adriano Celentano, Caterina Caselli e il Quartetto Cetra.

Chissà se magari sarà capace di invitare nel suo amato Borgo qualche "big" di oggi!