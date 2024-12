Le contraddizioni della notte di San Polo

Domenica prossima San Polo scenderà in strada per mettersi dalla parte di Sandro Mugnai con una fiaccolata. Quasi settecento giorni fa Mugnai uccise con diversi colpi di carabina il vicino Gezim Dodoli che tentava di buttargli giù la casa.

Mentre si avvicina il secondo anniversario di quella notte di sangue a inizio 2023, la giustizia ha già offerto diverse interpretazioni dei fatti. La legittima difesa secondo il gip che ha liberato Mugnai dopo pochi giorni, l’eccesso di legittima difesa per la procura che ha chiesto il processo, l’omicidio volontario per il giudice di merito che ha chiesto all’accusa di riformulare il capo d’imputazione in omicidio volontario.