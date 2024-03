Le conquiste delle donne nello sport. Il racconto della tennista Marisa Vagnetti

"Le conquiste delle Donne nello Sport. Come le atlete hanno cambiato la storia del tennis". L’evento si terrà venerdì alle17 al Mercato Coperto di Campagna Amica, organizzato e promosso da Pronto Donna Centro Antiviolenza con Coldiretti, Coordinamento Donne Coldiretti e UISP Comitato territoriale di Arezzo in occasione della Giornata internazionale della Donna. "Sarà una occasione per parlare di donne e diritti e dell’impegno quotidiano che le sportive hanno investito ed impegnano per farsi strada nelle loro discipline. Con questo appuntamento che diventerà fisso nel tempo, si avvia una nuova collaborazione con Pronto Donna" ha dichiarato il presidente di Coldiretti, Lidia Castellucci. Un incontro che celebra le conquiste fatte dalle donne nel mondo sportivo. Sarà un impegno annuale con un focus dedicato ad uno sport specifico ogni anno. In occasione di questo 8 marzo sarà trattato il tema delle conquiste nel mondo del tennis. Quest’anno Marisa Vagnetti presidente Uisp e tennista racconterà la propria esperienza assieme ad altre atlete intervistate da Elisa Serafini direttrice del Pronto Donna.