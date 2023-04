Le celebrazioni del Venerdì Santo Via Crucis: le modifiche al traffico e alla sosta

Arezzo, 3 aprile 2023 – In occasione delle sacre rappresentazioni della Via Crucis che si svolgeranno a San Zeno, Santa Firmina e Rigutino venerdì 7 aprile, in quelle località sono previste le seguenti modifiche al traffico e alla sosta: a San Zeno, dalle 20:30 alle 24 è istituito il divieto di transito dei veicoli nella Strada Comunale che dalla chiesa di San Zeno conduce al lato sinistro della collina, fino alle case Randellini e Cacioli; è istituito il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga, in entrambi i lati del tratto della Strada Comunale di San Zeno, compreso tra la zona industriale ed il locale cimitero;

a Santa Firmina, dalle 16 alle 23:30 è istituito il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga, nel tratto della strada comunale compreso tra la chiesa ed il bivio per Gello; è inoltre istituito il divieto di transito dei veicoli nel tratto compreso tra il bivio per Gello ed il bivio per San Marco (fino al ponte per Rio);

a Rigutino, dalle 20 alle 24 è istituito il divieto di transito dei veicoli nella Strada Comunale che dalla Pieve della Sassaia conduce a Rigutinelli, nel tratto compreso tra la Chiesa e la strada per casa Nocciola (percorso di circa 500 metri).