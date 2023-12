Le carte etiche negli impianti sportivi. L’iniziativa del Panathlon parte dall’atletica

La Polisportiva Policiano non solo non lascia, ma addirittura triplica. Infatti, dopo la conferma dell’organizzazione della Scalata al Castello che si aggiunge alla tradizionale Maratonina Città di Arezzo, la società capeggiata da Fabio Sinatti ha ottenuto per il 2024 anche l’organizzazione del campionato italiano assoluto dei 10km su strada. A darne notizia è stato l’assessore allo sport del comune di Arezzo Federico Scapecchi in occasione dell’istallazione delle carte etiche del Panathlon allo stadio di atletica.

Carte che presto saranno affisse in tutti gli altri impianti comunali, compreso lo stadio "Città di Arezzo" dove sono già visibili da alcune settimane, le carte etiche del Panathlon International, parte integrante delle attività dell’associazione in tutto il mondo. In occasione della ricorrenza del 60esimo anniversario della sua istituzione, il Panathlon Club Arezzo, per confermare la testimonianza della sua presenza ed operatività nel contesto dello sport cittadino a favore di quei principi come quelli dell’etica, del fair play, della lotta al doping ed al bullismo, dello sport inteso come fattore di inclusione ed integrazione, si è fatto promotore dell’iniziativa anche nella nostra città.