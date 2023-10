Le caricature di Buffarello a Sansepolcro

Una settimana di successo, la prima per la mostra personale del pittore e caricaturista Franco Buffarello alla Sansepolcro Art Gallery di Marcello Medici e Stefano Vannini: sono i primi sette giorni dell’esposizione che vede protagonista il brillante artista genovese, il quale nelle prime due giornate di mostra è stato in galleria a disposizione del pubblico per realizzare gratuitamente ritratti all’impronta di chi voleva un ricordo tangibile dell’evento. Il tratto sicuro, l’ironia bonaria ma acuta, lo sguardo divertito e divertente dell’autore sul soggetto in posa: queste le caratteristiche principali delle opere realizzate in galleria, così come di quelle esposte negli originali a colori appesi in sala.

Molti i visitatori, incuriositi dalla vividezza e dall’originalità dello stile di Buffarello, presente nell’esposizione anche con alcune sue opere pittoriche che uniscono la maestria tecnica a un singolare gusto del grottesco.

La personale si concluderà venerdì 6 ottobre, per lasciare poi il posto per due settimane alla collezione di piccoli e grandi tesori dei due galleristi. Seguiranno infine altre mostre personali di autori della zona e non.