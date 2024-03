Le altre aree. La mappa dei cantieri

"Questa modalità, questo momento di incontro lo apprezzo molto. È un lavoro di squadra che vuole rendere migliore la nostra città". Parole del prefetto Maddalena De Luca che nel suo intervento ha sottolineato l’importanza di processi condivisi come questo, ma anche l’importanza della tecnologia al servizio delle forze dell’ordine con l’arrivo di nuove telecamere per la vigilanza del territorio. Territorio al centro di ulteriori interventi come sottolineato dall’asessore Lucherini per "riunire la città partendo dai giardini Porcinai e arrivando al bastione davanti alla Prefettura fino ad arrivare ai lavori che interesseranno le mura e la zona di San Clemente". Tra i progetti da sviluppare anche quello del nuovo hub degli autobus da realizzare in un secondo momento in prossimità dello scalo merci.