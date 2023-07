Proseguono i concerti dell’Associazione Le 7 Note alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Arezzo in piazza San Francesco 4, realizzati in collaborazione con Fondazione Guido D’Arezzo. Una preziosa occasione d’incontro tra musica classica, giovani talenti e arte contemporanea: presso la Galleria è infatti in corso la mostra "Afro. Dalla meditazione su Piero della Francesca all’Informale", curata da Marco Pierini. Prossimo appuntamento domani lunedì 10 luglio, alle ore 19, con la presenza del pianista Alessio Masi che eseguirà musiche di Couperin, Bach, Giustini, Fanny Mendelssohn, Prokofiev, Schönberg. Ingresso 5 euro.