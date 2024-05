Lavoro, stelle al merito. Premio a Innocenti

Questa mattina a Palazzo Vecchio, in occasione delle festa del 1 maggio, saranno consegnate le "Stelle al merito del lavoro", una delle onorificenze più alte della Repubblica Italiana. Tra i premiati, nello splendido scenario del Salone dei Cinquecento, anche il responsabile gestionale della divisione robotica di Zucchetti Centro Sistemi Massimo Innocenti, che verrà insignito del prestigioso titolo di Maestro del Lavoro. Come ha ricordato la Zcs, che ha sede a Terranuova, è un tributo alla dedizione, all’impegno e alla professionalità che Innocenti ha dimostrato nel corso della sua carriera; passione e dedizione per il lavoro, etica ed integrità professionale unito ad un impegno costante hanno contribuito allo sviluppo e alla crescita dell’azienda nei suoi 36 anni in Zucchetti Centro Sistemi. "Le persone sono il cuore pulsante dell’azienda che, senza il contributo individuale di ognuno, non potrebbe prosperare", ha detto, orgoglioso, il presidente Fabrizio Bernini, che ha sottolineato come il valore del capitale umano sia il motore che alimenta la crescita e la continua evoluzione di Zcs. "Dalla sua fondazione nel 1985 e dall’ingresso di Massimo nel 1989 – subito dopo il diploma all’Isis Valdarno – ha spiegato - Zucchetti Centro Sistemi si è completamente trasformata da piccola a grande impresa spostando il suo baricentro dal software all’automazione, dalla robotica alle energie rinnovabili. Il dna è però sempre lo stesso: l’innovazione, le persone e l’attenzione al territorio." "La mia gratitudine e stima vanno a tutti quei collaboratori che negli anni hanno saputo appassionarsi al mio sogno di creare un’azienda solida ed affidabile, un punto di riferimento per l’innovazione tecnologica, un business rispettoso per l’ambiente e per l’etica di lavoro", ha concluso Bernini.