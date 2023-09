Lavoro: l’autunno della ripartenza Novanta assunzioni per i Tirolesi Via ai candidati, pronte le selezioni

Aziende e commercio riaccendono i motori della ripartenza. E la parola chiave è: lavoro. La richiesta c’è e nel mese di agosto appena finito, sono 1280 i posti messi a disposizione dalle aziende in cerca di profili professionali: è la stima mensile del monitoraggio Excelsior per Camera di Commercio. Tuttavia, rispetto al 2022 c’è un’oscillazione verso il basso: sono 70 le opportunità di lavoro sfumate, forse per effetto dell’inflazione e nel mix congiunturale della guerra in Ucraina. C’è un rallentamento a livello a mondiale e un pò tutti i settori ne fanno le spese. Ma qui l’avvio della stagione autunnale promette bene. Almeno per l’impatto che proprio sull’occupazione hanno i due eventi clou, a partire da ottobre: il Mercato internazionale e sopratutto la Città del Natale con i Tirolesi ad accendere la festa in Piazza Grande. Che quest’anno durerà oltre 45 giorni: partenza il 18 novembre e arrivo il 1 gennaio. Due appuntamenti sotto la regia di Ascom e, insieme, movimentano tre milioni di visitatori in città ma pure posti di lavoro diretti dentro la grande macchina dell’organizzazione. E così sono ai nastri di partenza le selezioni per lavorare con i Tirolesi, nella cittadella ormai brand nazionale.

Qui le opportunità di lavoro messe in campo non sono poche: si tratta di 90 profili richiesti in varie tipologie di incarico, sostanzialmente suddivisi in due filoni: gli addetti al no food e dunque a tutto ciò che fa il paio con il Natale (dagli addobbi ai regali) e coloro che saranno impiegati nella vendita di prelibatezze e specialità gastronomiche. La macchina è lanciata: c’è una mail dedicata a cui si può inviare la candidatura: [email protected]

Ai nastri di partenza le selezioni, cui seguirà quella finale in calendario il 6 novembre nel quartier generale di Ascom: qui saranno individuati i 110 profili migliori, cioè più adatti alle tipologie di incarico richieste, sottoposti a un’ulteriore scrematura dalla quale salteranno fuori i "magnifici" novanta per i Tirolesi. Assunzioni a stretto giro, dunque, per giovani e adulti, magari i primi in cerca di un’occupazione per mettere piede nel mondo del lavoro; e gli altri per misurarsi con una nuova esperienza oppure cercare nuove possibilità.

Arezzo diventa Mercato Internazionale nei tre giorni che aprono ottobre (6,7 e 8), lungo un percorso di tre chilometri che si snoda nel quadrilatero del centro, tra via Margaritone, l’area Eden, piazza San Jacopo. Il mondo in vetrina e, si potrebbe dire, a portata di mano. Ma c’è anche una ampia fetta dell’evento dedicata alle eccellenze del territorio. Ne sono ambasciatori novanta operatori aretini. Una tre giorni che riempie alberghi e ristoranti, la più grande per estensione a livello europeo. Un flusso di visitatori che in diciassette anni ha raggiunto quota trecentomila presenze. E già di per sè rappresenta una bella boccata di ossigeno per l’economia della città nel rush finale verso l’anno che verrà.

Lucia Bigozzi