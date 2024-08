Lavori sulle ferrovie: disagi in arrivo. L’allarme lanciato dai pendolari

di Massimo Bagiardi

Nuovi lavori di Rete Ferroviaria Italiana. Dopo quelli appena portati a compimento sulla linea lenta per la sostituzione del ponte metallico, il consolidamento e l’impermeabilizzazione del viadotto ferroviario a 11 arcate che hanno interessato, perlopiù, il comune di Rignano sull’Arno per un investimento complessivo di 11 milione di Euro ecco che dalla giornata odierna, e fino al 27 settembre prossimo, sarà interessata la tratta tra Montevarchi ed Arezzo con interventi che, nella maggior parte dei casi, si svolgeranno in orario notturno e che prevederanno comunque delle variazioni e cancellazioni di alcuni treni regionali assieme ad altre corse che, però, saranno sostituite con dei bus. Nello specifico l’ultimo treno della sera in partenza da Firenze verso Arezzo sarà limitato a Montevarchi, così come il primo della mattina da Arezzo avrà origine invece da Montevarchi. La tratta in questione sarà coperta con due bus sostitutivi anche se sono previste, seppur in modesta entità, delle modifiche agli orari e cancellazioni di alcuni convogli regionali.

La situazione, al momento, è piuttosto sotto controllo ma da lunedì prossimo si dovrebbe tornare a pieno regime con tante persone che, di rientro sui luoghi di lavoro dopo il periodo di ferie, torneranno a viaggiare. Seppur in minima parte, proprio a causa dei lavori sulla linea lenta, qualche criticità è comunque emersa come conferma il presidente del comitato pendolari Valdarno Maurizio Da Re: "Non si sono registrati problemi enormi nel periodo tra il 5 e il 19 agosto dove stati fatti i lavori ma alcune criticità assolutamente sì, in tanti ad esempio proprio per non incappare in ritardi o cancellazioni hanno preferito prendere la macchina ma nel complesso ci si può ritenere soddisfatti, anche per il crono programma rispetto". Ma i dubbi su quello che potrebbe accadere in futuro restano, in particolar modo da settembre in poi quando riapriranno le scuole.

Sempre Da Re, poi, mette in risalto un altro problema che potrebbe presentarsi: "Ancora non si è tornati a pieno regime e solo da settembre vedremo come andrà. La preoccupazione, però, riguarda la paventata ipotesi di nuove ‘frecce’ sulla direttissima il che ingolferebbe ancora di più il traffico. Non possiamo sapere, a oggi, come andrà ma più di un pensiero mi gira per la testa perché sarebbero problemi su problemi per chi viaggia sui binari". Un appello, infine, ai sindaci valdarnesi affinché organizzino un nuovo incontro con l’assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli: "L’ultimo c’è stato ad aprile poi causa elezioni non se n’è fatto più di niente. Credo sia giunta l’ora di un nuovo incontro, i problemi non sono assolutamente risolti".