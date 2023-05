Lavori straordinari al Villaggio La Vela. Parte una raccolta fondi che coinvolge anche il Valdarno

Arezzo, 09 maggio 2023 – Parte una raccolta fondi per lavori straordinari da realizzare al Villaggio La Vela di Castiglione della Pescaia, che in questi decenni ha ospitato tantissimi toscani e valdarnesi. L’iniziativa è dell’Opera per la Gioventù Giorgio La Pira, che ha lanciato un vero e proprio appello a tutti coloro che sono legati a questo luogo magico, che sorge su una collinetta vicino al mare, nella pineta. Dalla chiesa, che domina il villaggio, nei giorni più limpidi si “toccano” tutte le isole dell’arcipelago toscano: Giglio, Giannutri, Elba, Montecristo, Pianosa, Sardegna. Isole che danno il nome alle casette dove si alloggia, divisi per gruppi. Il villaggio si stende fino ai campi sportivi ed alla pista di go-kart, attraverso tutti i luoghi della vita comunitaria, che ogni giorno sono “animati” dai giochi, dalle riflessioni, dai momenti di preghiera… ed infine dai bagni nella spiaggia che si raggiunge a piedi ogni giorno.

Sono in corso importanti lavori straordinari per il consolidamento della collinetta su cui sorge la chiesa, dedicata a Maria Regina della Pace. Già da alcuni anni si erano manifestati alcuni segnali di scivolamento, che erano stati attentamente monitorati, ma nell’ultimo periodo queste criticità si sono aggravate, e hanno reso non più rinviabile un intervento. Si tratta di lavori molto importanti, che consistono le posizionamento di due serie di micropali, quaranta in totale collegati tra loro, che potranno stabilizzare la collinetta, formata in parte da materiale non omogeneo. I lavori hanno anche comportato la necessità, per la loro posizione o lo stato di salute, di abbattere due grandi pini, che saranno sostituiti da altri in posizione più idonea.

L’ampiezza dell’intervento comporterà anche il necessario rifacimento di tutta la pavimentazione della terrazza, delle scale di accesso e delle ringhiere. La chiesa, i suoi accessi e gli spazi circostanti saranno nuovamente e pienamente fruibili tra qualche settimana, in tempo per l’apertura dei campi estivi. I lavori hanno un costo complessivo di oltre 60.000,00 euro. “Si tratta di interventi straordinari e molto rilevanti nell’importo, ai quali non riusciamo a far fronte con le nostre risorse, che dobbiamo destinare anche ad altre manutenzioni già programmate ed altrettanto necessarie – ha spiegato l’Opera per la Gioventù Giorgio La Pira”.

Per questo è partita una grande raccolta fondi, con la richiesto di aiuto a chi è legato, direttamente o indirettamente, a questo luogo straordinario, che ha abbracciato intere generazioni. “Con l’impegno e l’aiuto di tutti, confidando nella Provvidenza, riusciremo certamente a far fronte anche a questa necessità – si legge nella richiesta – Il servizio educativo dell’Opera ha nel Villaggio La Vela un luogo essenziale ormai da quasi settanta anni ed è il luogo in cui sono cresciuti decine di migliaia di giovani di tante generazioni. Tutti noi portiamo nel cuore i giorni che abbiamo passato al Villaggio, le amicizie che abbiamo fatto, la consapevolezza di aver vissuto momenti importanti per la nostra vita.

La Vela è un patrimonio comune di tutti noi ma appartiene anche a tutti i ragazzi e le ragazze più giovani che ancora oggi e negli anni futuri avranno l’opportunità di vivere l’esperienza del campo e renderanno il villaggio sempre più vivo e nuovo”. Le donazioni possono essere effettuate, indicando come causale “erogazione liberale lavori chiesa”, e intestandole a: Opera per la Gioventù Giorgio La Pira OdV, con le seguenti modalità: con un bonifico sul seguente conto corrente:- Banca del Valdarno – Credito Cooperativo, cod. iban IT 72 S 08811 71600 000000027883; utilizzando un bollettino postale e versando una somma sul C/C postale n. 30540504; tramite una donazione su PayPal.