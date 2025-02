Lavori stradali: le variazioni in via Romana. La mappa delle chiusure e dei sensi unici

AREZZOLavori stradali in città al via da lunedì: fino a venerdì 7 febbraio sono previsti dalle 8,30 alle 17,30 il restringimento dell’accesso al parcheggio privato di fronte al civico 99/A di via Piero Calamandrei e la chiusura della corsia ciclo-pedonale nel tratto compreso fra i civici 99/A e 103. Sempre in questa prima settimana del mese scattano dalle 8,30 alle 17,30 il restringimento della carreggiata e il divieto di sosta con rimozione in via Romana, lato civici dispari, dall’intersezione con via Foscolo al civico 84 e su ambo i lati di via Foscolo dall’intersezione con via Romana a quella con via Padre Teodosio. Proseguirà invece fino a sabato 22 marzo la chiusura al transito in orario continuato del tratto di via Romana che va dall’uscita della rotatoria che incrocia viale Dante, in direzione del centro, alla strada di accesso al centro di aggregazione sociale San Marco La Sella.

Sono previsti inoltre il senso unico di circolazione in via Romana dall’intersezione con largo Pontalto a quella con via Giovanni Pascoli in direzione centro, il doppio senso in largo Pontalto, il divieto di sosta con rimozione lungo il lato dei numeri dispari di largo Pontalto dal civico 8 all’intersezione con via Romana e lungo il lato dei numeri pari dall’intersezione con via Romana per una lunghezza di 10 metri.

Per i veicoli che percorrono via Romana verso il centro, la percorrenza della stessa è garantita con rientro da via Chiarini, via Manzoni e via Mogadiscio. Fino a venerdì 28 febbraio scatta la chiusura al transito in località Vitiano nel tratto che va dal civico 91 per una lunghezza di 570 metri in direzione del sottopasso ferroviario con orario continuato.