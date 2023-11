Lavori stradali: attenzione alle modifiche alla circolazione in centro lungo viale Michelangelo

Arezzo, 10 novembre 2023 – Lavori di manutenzione alla pavimentazione stradale di alcuni tratti di viale Michelangelo comporteranno da lunedì 13 fino a venerdì 17 novembre il divieto di sosta con rimozione in viale Michelangelo per tutta la sua lunghezza e in via Margaritone dall’intersezione con viale Michelangelo a quella con via Niccolò Aretino in orario 8,30 - 18.

Scatta inoltre il senso unico di circolazione verso la stazione nel tratto di viale Michelangelo che va dall’intersezione con viale Mecenate al semaforo che incrocia via Vittorio Veneto e nel tratto di via Margaritone verso via Antonio Guadagnoli nel tratto compreso tra quest’ultima e viale Michelangelo.

La restante parte di viale Michelangelo fino al semaforo di piazza della Repubblica sarà interessata da un restringimento della carreggiata. Vietata pertanto la svolta a destra su via Margaritone per chi percorre via Niccolò Aretino mentre i veicoli provenienti da via Vittorio Veneto che vorranno raggiungere viale Mecenate dovranno svoltare a sinistra al semaforo che incrocia viale Michelangelo e utilizzare poi la direttrice via Spinello → via Nicolò Aretino → via Antonio Guadagnoli → viale Luca Signorelli oppure via Guido Monaco → piazza Guido Monaco → via Roma → via Francesco Crispi → viale Luca Signorelli.