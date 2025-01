Lavori per la nuova palestra: "Investimento da 1,5 milioni"

Procedono i lavori di costruzione della nuova palestra di Bibbiena. Un’opera che va ad arricchire una sorta di cittadella scolastica nella quale l’amministrazione ha molto investito negli ultimi anni. E’ stato fatto il getto delle fondazioni, già armato tutto il blocco della palestra, mentre nei prossimi giorni si potrà iniziare a vedere la struttura di legno del nuovo immobile cittadino che sarà utilizzata dagli alunni della scuola adiacente, ma anche dalle associazioni sportive. Il corpo spogliatoi e nuove aule per la scuola è già stato realizzato in cemento, sono state fatte le tamponature e installato il cappotto.

"La struttura è un immobile nuovo a servizio della scuola e della comunità che sarà concluso grazie a un investimento di oltre un milione e mezzo di euro - spiega il sindaco Filippo Vagnoli - si tratta di un servizio essenziale per studenti che lo attendevano da anni e che fino a d oggi si sono dovuti spostare in altri immobili. Crediamo nello sport come mezzo per la crescita equilibrata di bambini e bambine, ma lo sport ha bisogno di spazi idonei che consentano a ogni alunno di crescere in salute. Questa palestra dunque va a dare una risposta concreta a questo bisogno e a questo percorso di costruzione del futuro che stiamo portando avanti come comunità educante. Abbiamo ridotto al minimo i disagi che comunque ci sono laddove sorge un cantiere. Le attività scolastiche sono state blindate e sono continuate senza interruzioni".

Vagnoli punta anche l’attenzione sugli altri interventi fatti in questa cittadella scolastica. "Questo contesto scolastico sta crescendo in maniera coerente alla nostra idea di scuola - dice - intesa come luogo sano, accogliente in cui crescere e educare i cittadini del domani che sono già cittadini dell’oggi con i loro diritti tra cui quello di avere strutture adeguate alla loro crescita. Abbiamo concluso da poco anche il lavoro di riqualificazione del blocco scuola con un investimento nell’efficientamento con il cambio degli infissi, un nuovo tetto, un nuovo cappotto. Siamo contenti e soddisfatti anche per aver consegnato alla comunità questo intervento che si inserisce, a pieno titolo, negli interventi pianificati e dedicati alle strutture scolastiche del territorio che, in 15 anni di governo Bernardini e poi quello da me rappresentato, ha investito in questo comparto oltre 20 milioni di euro. Un record per un comune di area interna".

So.Fa.