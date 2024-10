Lavori negli edifici scolastici. Franci: "Investiti 100mila euro". La mappa dei prossimi interventi

"A Foiano abbiamo sempre creduto nella centralità del sistema scolastico, non solo attraverso i grandi investimenti previsti per il nuovo istituto, ma anche mediante azioni di lavori di piccola manutenzione che garantiscono il comfort e l’efficienza dei plessi". Sono le parole del sindaco Jacopo Franci durante una visita alle scuole elementari del territorio, tra il centro di Foiano e la frazione di Pozzo della Chiana. Incontro che il primo cittadino ha voluto per tracciare "l’inizio di un nuovo percorso di collaborazione costante con le scuole". La visita è servita anche per fare il punto sui lavori di manutenzione effettuati nei mesi estivi e programmarne ulteriori da realizzare nei prossimi mesi. "I Comuni, anche in considerazione delle limitate risorse che lo stato centrale destina a questo settore - – conferma Franci - devono programmare e dare le giuste risorse alle scuole per garantire la sicurezza e l’efficienza del sistema". A fare il punto di queste attività ci pensa l’assessore ai lavori pubblici Gabriele Corei "Manutenzioni, edilizia leggera, spazi esterni, efficientamento energetico e sicurezza, per un complessivo di oltre 100mila euro. Tutti interventi che hanno reso le tre scuole ancor più accoglienti, sicure ed efficienti". Nello specifico alla scuola primaria Fossombroni e alla primaria Galilei sono state ritinteggiate numerose aule con vernice semilavabile, sono stati rifatti i pavimenti in due aule, imbiancati i corridoi, sistemati alcuni elementi sanitari e reso più accogliente il parco esterno. All’asilo Santa Teresa a Pozzo sono stai imbiancati gli interni e sistemati alcuni difetti dell’intonaco. Al nido e asilo scuola del Castellare è stata fatta una manutenzione straordinaria all’intonaco in alcuni spazi interni. Alle scuole medie Marcelli di piazza Nencetti c’è stato l’intervento più sostanzioso, di 70mila euro, con la sostituzione di numerosi infissi, andando a sostituire le vecchie finestre al primo e al secondo piano con nuove strutture efficienti. "Questo garantirà una maggiore sicurezza ed anche efficienza energetica con minore dispersione di calore", conferma ancora Corei. "Tutti questi lavori li abbiamo fatti direttamente i aggiungi la nostra squadra manutenzioni e gli operai comunali a cui va il nostro più sentito ringraziamento per la qualità degli interventi e per la disponibilità dimostrata".

La.Lu.