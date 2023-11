Lavori in via Fiorentina, ancora polemiche: "Stop al cantiere nel periodo natalizio"

Via Fiorentina? "Viste le previsioni meteorologiche poco favorevoli per poter eseguire i lavori sarebbe auspicabile che il sindaco Ghinelli facesse ripristinare la strada posticipando a gennaio i lavori a beneficio di tutti i cittadini e dei commercianti, prevedendo per questi anche sgravi fiscali per tutti i disagi che hanno dovuto sopportare in questo periodo" così Giovanni Donati e Alessandro Caneschi consiglieri comunali Pd. Ormai ad un mese dall’inizio dei lavori che hanno determinato la chiusura di via Fiorentina. "In pratica nulla è stato fatto, se non creare gravi difficoltà ai cittadini della zona e ai commercianti che hanno denunciato riduzioni di incasso importanti" tuonano i consiglieri. E intanto: "Il sindaco non ha speso una parola su questo tema come se a lui non preoccupasse la sorte di dei negozianti presenti in via Fiorentina, via Marco Perennio e dei cittadini della zona". "Sono 6 anni che annunciano i lavori. E ora i costi, da circa 2 milioni, sono arrivati 6, soldi degli aretini che potevano essere spesi per il rifacimento delle strade". Come denunciato anche dalle associazioni di categoria il Pd si chiede: "Perché non si è aspettato gennaio a chiudere la strada in modo da garantire ai commercianti di poter lavorare nel periodo natalizio".