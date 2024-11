Lavori in piazza da 330mila euro. Ecco il risultato

Piazza Fanfulla riqualificata. Sono terminati a Marciano della Chiana i lavori nel centro storico che hanno interessato un punto di riferimento per la socialità e la fruizione. L’intervento, avviato a marzo 2024 e completato nei tempi previsti, ha comportato un investimento di 330 mila euro. Il progetto ha interessato il rifacimento del lastricato della piazza e l’introduzione di nuovi arredi urbani, studiati per renderla un luogo accogliente e funzionale per cittadini e visitatori. Inoltre, è stata parzialmente rinnovata la facciata del Municipio, impreziosita dall’inserimento di rivestimenti in travertino nella parte bassa. Con il termine dei lavori, dal 1° dicembre, la Zona a Traffico Limitato (ZTL) del centro storico viene estesa a comprendere tutta l’area all’interno delle mura, compresa piazza Fanfulla, che diventa uno spazio completamente pedonale. Per i residenti, l’unico cambiamento riguarda l’impossibilità di parcheggiare in piazza, mentre restano invariati i posti auto dedicati all’interno delle mura e le possibilità di sosta temporanea per carico e scarico. La Sindaca Maria De Palma spiega così il significato di questa scelta: "L’ampliamento della ZTL e la riorganizzazione della viabilità sono pensati per restituire al centro storico la sua dimensione più autentica, liberandolo dalle auto e trasformandolo in uno spazio da vivere. Piazza Fanfulla, ora completamente pedonale, sarà un luogo aperto, accogliente e sicuro, dove fermarsi, incontrarsi e riscoprire il fascino del nostro borgo. I residenti continueranno a disporre di soluzioni pratiche per la sosta, ma avranno anche l’opportunità di godere di un centro storico più vivibile e attrattivo."