Lavori in città. Da domani divieti chiusure e sensi unici

Da domani a venerdì 31 scattano il divieto di sosta con rimozione dalle 8,30 alle 19 in via della Chiassaia dall’intersezione con via Aliotti a quella con via San Domenico. Fino al 3 giugno, restringimento di carreggiata a Casenuove di Ceciliano. Fino all’8 giugno, divieto di sosta c e senso unico alternato in via Sansovino. Fino al 20 giugno in via Giuseppe Laschi scattano divieto di sosta e senso unico alternato. Fino al 31 maggio dalle 8 alle 19 chiusura al transito di un tratto di via di San Leo.