Lavori e cantieri cambia la circolazione dal Giotto a Olmo

Da domani a venerdì 28 marzo restringimento della carreggiata, con divieto di sosta, dalle 8,30 alle 17:30 in via Augusto Righi, divieto di sosta con rimozione e senso unico alternato dalle 8,30 alle 18 in località Olmo. E ancora, divieto di sosta con rimozione dal civico 122 di via Lorenzetti al civico 25 di piazza Giotto 24 ore su 24 con accesso vietato nell’adiacente marciapiede. Da domani divieto di sosta con rimozione in via Pitagora nel tratto che va dall’intersezione con via Fiorentina a quella con via Carlo Forlanini dalle 8,30 alle 17,30.