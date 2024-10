Lavori di demolizione di un’ala dell’ospedale di vallata per la costruzione della casa di comunità: le considerazioni di Vagnoli

Arezzo, 15 ottobre 2024 – Sono partiti ieri mattina i lavori di demolizione di una porzione di edificio dell’ospedale di vallata la cui ricostruzione è destinata ad ospitare la Casa della Comunità di Bibbiena.

Il Sindaco Filippo Vagnoli come Presidente della conferenza zonale socio-sanitaria dei sindaci commenta: “Vorrei celebrare questo momento perché rappresenta un inizio significativo per la nostra comunità e per il Casentino. Innanzitutto Grazie a Regione Toscana, al Direttore generale D’Urso, alla Direttrice Marzia Sandroni, ma anche a tutta la struttura tecnica del Casentino con la quale ci siamo spesso incontrati per definire i lavori e capire come contenere i disagi ai cittadini.

Porto qui la soddisfazione di tutta la conferenza dei sindaci, dei miei colleghi, con i quali, nel novembre 2021, abbiamo posto le basi insieme con il Direttore, perché questa opera fosse realizzata. A questo punto il nostro compito come conferenza dei sindaci sarà quello di vigilare sui lavori, perché siano fatti in tempi utili e per informare sempre in modo adeguato i nostri cittadini.

Certamente l’opera darà un servizio aggiuntivo importante a tutto il Casentino che parte già dalla stessa riqualificazione dell’area, ma anche dalla realizzazione dei posti di cure intermedie, fondamentali soprattutto per gli anziani e per quelle dimissioni protette di persone più fragili.

Certamente sarà un’occasione per riorganizzare in maniera più adeguata tutta una serie di servizi alla comunità e al cittadino che porteranno benefici in termini di adeguatezza, comodità, efficienza.

Un investimento importante dunque che come amministratori abbiamo voluto, sollecitato e che oggi ci troviamo a veder realizzato con l’inizio di un percorso che è già un successo per al vallata”.