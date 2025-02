Lavori alla Poste. Nuovi servizi e spazi

Il progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale di Poste Italiane arriva anche a Terranuova Bracciolini dove scattano i lavori di riqualificazione dell’ufficio postale. Da lunedì 24 febbraio e fino al 28 giugno il servizio si trasferirà in un container allestito in un’area vicina alla sede naturale di viale Europa. Un trasloco momentaneo che non comprometterà la funzionalità degli sportelli aperti dal lunedì al venerdì in orario 8.20 – 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

Sempre in funzione invece nell’arco delle 24 ore l’Atm, apparecchiatura automatica per prelievi, versamenti, bonifici, ricariche e quant’altro. Alla riapertura dei locali i terranuovesi potranno fruire di prestazioni all’avanguardia come prevede il programma promosso dal Governo nell’ambito del Piano complementare del Pnrr che ristruttura e potenzia gli spazi degli uffici postali dotandoli di sistemi tecnologici innovativi in grado di agevolare l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione, creando gli sportelli unici di prossimità.

La rivoluzione interessa quasi settemila Comuni italiani con popolazione inferiore a 15 mila abitanti e l’obiettivo è di mettere a disposizione degli utenti strumenti che possano permettere di ottenere in modo semplice e veloce documenti di identità, certificati anagrafici, giudiziari e previdenziali e molto altro ancora. Ad aiutare la clientela saranno operatori formati ad hoc e in grado di chiarire dubbi, accelerando sulla via che porta alla trasformazione verso il digitale del rapporto tra il cittadino e gli enti pubblici.

Aspetto non secondario la sostenibilità ambientale perché sono previste colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, impianti fotovoltaici, un edificio domotico e spazi esterni attrezzati pronti ad ospitare iniziative culturali, di salute e benessere.