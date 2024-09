Lavori al ponte sull’Esse. Cambia la circolazione sulla strada 71 al Vallone

Restyling importante a Cortona per il ponte sul torrente Mucchia, lungo la strada regionale 71. La provincia di Arezzo sta per dare il via ad un significativo intervento di consolidamento e sistemazione del ponte, meglio conosciuto "Ponte del Nappini", che insiste lungo l’arteria che attraversa l’abitato di Camucia, all’altezza della zona del Vallone. Un progetto finanziato con fondi della Regione Toscana per un importo complessivo di 930 mila euro. "L’obiettivo – spiegano i tecnici della provincia di Arezzo - è di ripristinare i livelli di sicurezza strutturale e funzionale del ponte attraverso la demolizione dei copriferri, passivazione delle armature, incamiciatura delle sezioni con armatura integrativa e malta cementizia fibrorinforzata, oltre alla realizzazione di nuovi cordoli bordo ponte, l’installazione di nuove barriere stradali bordo ponte e bordo rilevato e il rifacimento dell’impermeabilizzazione e del pacchetto di pavimentazione stradale". Secondo il cronoprogramma della stessa Provincia di Arezzo, ente titolare del cantiere, l’intervento durerà fino al 31 ottobre. Ad esprimere soddisfazione per l’avvio del cantiere è Marco Morbidelli delegato per la provincia alla manutenzione ordinaria delle infrastrutture, edilizia scolastica e patrimonio, programmazione lavori pubblici per viabilità e ponti. "L’ente continua a programmare e garantire la sicurezza degli spostamenti lungo tutte le strade di proprietà provinciale e quelle in gestione dalla Regione", conferma Morbidelli. "Un grazie va ai tecnici della Provincia per la costante attenzione alle problematiche della viabilità. Esprimo soddisfazione anche a nome del Presidente Polcri. Ricordo che il nostro ente gestisce circa 1.200 chilometri di strade dove insistono 771 ponti. Di questi 629 sono su strade provinciali e 142 su regionali. 97 sono quelli che necessitano di particolare attenzione. Sono in tutto 56 i ponti che, entro il 2026, saranno oggetto di interventi da parte della Provincia di Arezzo". In conseguenza di questa opera di manutenzione il Comune di Cortona ha previsto necessarie variazioni al traffico e alla circolazione. Sarà vietato il transito ai mezzi di massa superiore alle 3,5 tonnellate salvo che non si tratti di veicoli di residenti, intestati ad aziende aventi sede produttiva nella zona, che debbano effettuare carico scarico e in possesso di documentazione comprovante. I veicoli di massa superiore alle 3,5 tonnellate avranno l’obbligo di seguire la segnaletica per percorrere la viabilità alternativa. Per tutti gli altri veicoli è prevista la gestione del traffico mediante senso unico alternato regolato da impianto semaforico.