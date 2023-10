Lavori al liceo Città di Piero, Polcri a Sansepolcro: "Avanti così"

SANSEPOLCRO

"Senza la collaborazione della scuola e del personale, non sarebbe stato possibile dare ai ragazzi del biennio una sistemazione così funzionale e decorosa. I custodi hanno lavorato in maniera instancabile e generosa". La dichiarazione è del consigliere Laura Chieli, ma condivisa dal presidente della Provincia di Arezzo, Alessandro Polcri, dopo il sopralluogo di venerdì scorso nei locali dell’edificio ex seminario, sede dell’istituto tecnico economico Fra Luca Pacioli, che ospitano quest’anno gli studenti del biennio del liceo Città di Piero, a seguito dei lavori che riguardano l’immobile di via Tiberina sud. Nei prossimi giorni, anche l’ultima classe del biennio traslocherà, prendendo posto in uno dei piani dell’Ite, in via Piero della Francesca. All’incontro erano presenti anche il consigliere Marco Morbidelli, che ha la delega all’edilizia scolastica; l’assessore biturgense Mario Menichella e la dirigente scolastica Emilia Marocco.

"Ho voluto esserci in prima persona, proprio per assicurare che il tutto possa andare nel migliore dei modi – ha sottolineato Polcri – e in questo caso mi riferisco alla salute degli studenti nei nuovi locali. Come oramai è noto, infatti, dal prossimo mese prenderanno il via gli interventi nello storico immobile che ospita il biennio del liceo Città di Piero: un intervento, oltre che complesso, assolutamente necessario. Le dieci classi, come annunciato già a suo tempo, verranno trasferite al Pacioli perché sono stati individuati degli spazi, finora decisamente sottoutilizzati e un vecchio locale che veniva utilizzato come palestra oggi sarà per esempio un’aula".

Polcri ha aggiunto: "In virtù anche delle problematiche sollevate nei giorni scorsi, ho voluto rassicurarmi delle condizioni degli ambienti del nuovo edificio, che devo dire essere ottimi per come sono stati sistemati dal personale scolastico su input della preside che ringrazio".

C.R.