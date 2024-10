Lavori al Comunale, l’Arezzo si sposta. Amaranto in campo a porte chiuse

Per l’Arezzo femminile è già vigilia in vista della prossima giornata del campionato di serie B. Le amaranto di Leoni, però, dovranno affrontare la gara casalinga contro l’Orobica Bergamo senza il sostegno del proprio pubblico. La sfida contro le bergamasche, infatti, sarà disputata a porte chiuse allo stadio dei Pini di Foiano della Chiana. Un trasloco obbligato a causa degli interventi di manutenzione straordinaria di arieggiatura e semina del manto erboso del "Città di Arezzo". Essendo lo stadio di Foiano sprovvisto della certificazione Tulps per la sicurezza, la partita di domani (fischio ore 15) verrà disputata a porte chiuse e l’accesso sarà riservato ai soli autorizzati. Per quanto riguarda le questioni di campo, c’è da riscattare la pesante sconfitta di Bologna che ha interrotto l’imbattibilità in campionato. Contro l’Orobica, mister Leoni dovrà fare a meno di Elena Prinzivalli, costretta ad uscire anticipatamente dal terreno di gioco a causa un trauma contusivo-distorsivo della caviglia sinistra. I tempi di recupero per lei sono stimati in circa due mesi. Un’assenza pesante priverà per un periodo di tempo abbastanza lungo la rosa di una giocatrice importante. Fin qui l’inizio di stagione delle amaranto è stato positivo. Sette punti in classifica dopo quattro giornata e una posizione nella parte medio-alta della graduatoria sono un buon bottino.

Le prossime avversarie hanno un punto in meno dell’Arezzo e quindi si tratta di uno scontro delicato perchè in caso di successo Razzolini e compagne consoliderebbero l’ottimo piazzamento. L’Orobica è reduce dalla vittoria interna per 2-1 contro la Vis Mediterranea Soccer Women. In casa amaranto c’è grande voglia di riscatto per riprende subito la marcia in campionato. Va detto che Bologna, attuale capolista insieme a Parma e Ternana, ha dimostrato di essere compagine di spessore e si candida ad essere uno delle favorite per la promozione in serie A.

Andrea Lorentini