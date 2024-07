Lavori al campo da golf a 18 buche. I costi per l’impianto finirono in tv

Sono iniziati i lavori di cantierizzazione per la trasformazione a 18 buche del campo da golf di Cavriglia. Diventerà un green internazionale al servizio anche dei molti turisti che gravitano in zona e potrà ospitare competizioni mondiali.

Si materializza così un intervento che farà del centro green valdarnese uno degli impianti top a livello nazionale. Assieme alla realizzazione delle sei buche e al restyling della Club House, sono previste opere connesse, tra cui una nuova viabilità di accesso.

È in via di realizzazione una rotatoria di ingresso tra Cavriglia e il Neri che renderà fluida la circolazione verso il campo e verso l’area nella quale è previsto uno degli accessi secondari al futuro Parco dello Sport.

L’inaugurazione della rinnovata struttura, se non ci saranno intoppi al momento non preventivabili, è prevista nel 2026.

Un progetto che darà una risposta anche ai molti turisti che, ogni anno, prendono d’assalto le strutture ricettive della zona e che comporterà un investimento complessivo – opere di viabilità comprese – di oltre quattro milioni di euro. Soldi che arriveranno dai fondi Pnnr. E i finanziamenti europei, lo scorso anno, hanno portato Cavriglia anche alla ribalta nazionale.

La trasmissione de La 7 "L’aria che tira", condotta all’epoca da Myrta Merlino (ora passata a Mediaset) ha fatto un conto semplice: visti i 4 milioni di finanziamento, per ogni nuova buca il golf club otterrà 666 mila euro. Una cifra spropositata, che ha provocato anche l’ironia della conduttrice, che ha parlato di "follia".

Perplessità cui aveva risposto, a stretto giro di posta, il sindaco Sanni.

Il primo cittadino aveva ricordato come fosse stata la Federazione italiana golf a scegliere la struttura di Cavriglia per investire risorse arrivate poi grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa a Resilienza. Inoltre, come specifico all’epoca Leonardo Degl’Innocenti o Sanni, i quattro milioni non sono utilizzati solo per fare le altre sei buche del campo da golf, ma per realizzare un insieme di opere che riqualificheranno molti ettari delle ex discariche delle miniere di lignite.

Nel dettaglio, un milione serviranno per una nuova rotatoria, la sistemazione della strada di accesso e i parcheggi, 2,2 milioni per la realizzazione di una nuova club house da 400 metri quadrati e le 6 nuove buche, in più c’è un ribasso d’asta complessivo per 750 mila euro. La struttura sorge in località Valle al Pero, nei pressi dei circuiti di Bellosguardo in direzione del lago di Castelnuovo.

L’obiettivo di questi investimenti non è solo quello di avvicinare sempre più persone ad uno sport che, a torto, è definito elitario, ma valorizzare un’area di grande importanza, che sarà collegata anche al futuro Parco dello Sport.

Il nuovo campo da golf "Le Miniere", infatti, farà da volano al turismo, rendendo il territorio ancora più attrattivo potrà ospitare anche competizioni di altissimo livello.