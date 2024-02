Laura Polverini la collaborazioni con Annalisa Minetti

Il Comune di Sansepolcro esprime il suo plauso e apprezzamento a Laura Polverini per la sua eccezionale collaborazione con Annalisa Minetti e altri artisti di spicco della scena musicale nazionale. Laura Polverini, nota per la sua dedizione e competenza nel campo della musica, come cantante e autrice, ha contribuito in modo significativo alla realizzazione di progetti musicali di grande successo. La sua collaborazione con Annalisa Minetti, cantante e artista poliedrica di fama internazionale, è un ulteriore esempio della sua abilità nel portare avanti iniziative di alto profilo. Con lei, nelle ultime settimane, ha lavorato ad un nuovo brano, "Torno a Napoli", che sta avendo molto successo e che l’ha portata sul palco di Piazza del Plebiscito per il concertone di Capodanno. Questo riconoscimento non è solo un tributo alla professionalità di Laura Polverini, ma sottolinea anche il ruolo cruciale che ha svolto nel favorire la collaborazione tra artisti di spicco. Il Comune di Sansepolcro augura a Laura Polverini ulteriori successi nella sua carriera e attende con entusiasmo future collaborazioni che possano continuare a elevare l’arte e la cultura musicale italiana.