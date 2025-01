L’aumento dei reati non è percezione

Non è più l’isola felice. Il rapporto della procura di Arezzo sui processi aperti in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario non può essere derubricato a una percezione più o meno ottimistica di quello che avviene ogni giorno. Se l’ondata dei grandi furti alle aziende orafe sembra in fase recessiva ci sono tanti, troppi reati di tutti i giorni, come i furti in casa che magari non finiscono sui giornali ma che crescono con la forza di percentuali a doppia cifra. Spesso ci si ferma a dare sommariamente una notizia di cronaca nera un quadro completo del fenomeno che invece il focus sull’attività del tribunale di Arezzo può offrire.