L’Atlantide è di moda e ora punta ai playoff

L’Atlantide vuole chiudere in bellezza l’anno e compiere passi importanti verso i playoff. Sabato, infatti, i Tucani renderanno visita a Castellana Grotte in un turno valido per la quattordicesima giornata di A2. Tiberti e compagni devono consolidare il loro sesto posto (attualmente con cinque punti di vantaggio sull’ottavo, il primo degli esclusi) andando a vincere in casa dei pugliesi, fanalino di coda insieme ad Ortona. Occorre un congedo vincente dal 2023.

Luca Marinoni