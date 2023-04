Laterina Pergine: è Gragnoli-Tassini Il sindaco Simona Neri non si ricandida

di Maria Rosa Di Termine

Accordo fatto e il centrosinistra correrà unito a Laterina Pergine Valdarno. Alla prossima tornata delle amministrative le forze che si riconoscono nell’area progressista si presenteranno insieme e avranno come candidato sindaco Michele Gragnoli, già assessore ai Lavori Pubblici per 9 anni prima nella giunta di Pergine e poi in quella del Comune unico e sempre al fianco della prima cittadina, ormai uscente, Simona Neri. Che non sarà in lizza alle consultazioni per continuare a reggere il timone del municipio conquistato nel luglio del 2018. Una scelta che al momento la sindaca non commenta riservandosi di esprimere il proprio pensiero dopo la presentazione delle liste attesa entro le prossime 48 ore. L’intesa è stata raggiunta martedì scorso al termine di un’assemblea tra gli aspiranti consiglieri comunali e il gruppo di persone trasversale alle varie formazioni politiche che hanno lavorato nelle scorse settimane per giungere al traguardo di ricompattare il fronte.

A quanto si è appreso tra le pieghe del patto si prevede che la candidata al ruolo di vicesindaco sia Rossella Lattanzi, già concorrente alla guida del Comune cinque anni fa per la lista Sinistra per Laterina Pergine Valdarno e all’opposizione nella passata consiliatura. Il dialogo instaurato e portato avanti dai "pontieri" delle due parti ha prodotto convergenze sul programma, afferma chi ha partecipato all’incontro, facendo anche autocritica sugli aspetti che non hanno funzionato e sui quali si deve operare per rispondere al meglio ai reali bisogni di una comunità variegata e da far crescere nell’unità. Il primo quinquennio del matrimonio tra i due enti, sancito dal referendum con successo dei "si" di misura a gennaio 2018, è stato complesso, ma l’obiettivo è far tesoro dell’esperienza per migliorare.

Non tutto è stato definito nella coalizione che probabilmente si chiamerà "Centrosinistra per Laterina Pergine Valdarno" e restano ancora aperti alcuni scenari per l’individuazione dei 12 concorrenti allo scranno del parlamentino in gran parte volti inediti. Giochi quasi fatti, pare, anche sul versante dell’attuale minoranza di Centrodestra e civica che dovrebbe schierare come antagonista di Gragnoli un suo collega di professione. Si tratta dell’ingegnere Jacopo Tassini, consigliere comunale nella legislatura ormai agli sgoccioli nel gruppo consiliare Futuro Comune. Nella scorsa tornata elettorale il candidato sindaco era il farmacista Stefano Bellezza che era stato sconfitto sul filo di lana da Simona Neri per poche decine di voti, 70 per la precisione. Da sabato via alla campagna elettorale, comprensibilmente breve e serrata, visto che le elezioni sono imminenti.