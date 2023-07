Stasera alle 21 presso la Chiesa dell’Ascensione a Montalto Laterina, si svolgerà il Concerto del Quartetto Oida formato dalle prime parti dell’Orchestra Instabile di Arezzo con Paolo Vaccari al Flauto, Lorenzo Rossi al Violino, Erika Capanni alla Viola ed Elisa Pieschi al Violoncello. Le musiche spazieranno da Mozart, Haydn, Piazzolla fino a Gaedel. Il Quartetto vanta esibizioni all’estero come per esempio al Parlamento Europeo di Bruxelles, al Consolato Italiano di New York e all’Università di Toronto oltre a concerti locali in occasione della Stagione di Arezzo Nascosta, del Festival di Valenzano e di Spazio Seme.