L’Asl Sud Est cerca 7 medici

Aaa cercasi medici. Estar, l’ente tecnico della Regione, ha messo a bando 7 posti nella Asl Toscana Sud Est. Si cercano un medico di medicina interna per l’ospedale di Bibbiena, un nefrologo e un ortopedico da assegnare all’ospedale di Nottola a Montepulciano, un medico per l’organizzazione dei servizi sanitari nella zona delle Colline dell’Albegna e un altro per la zona distretto del Casentino, Valtiberina e Valdichiana aretina, uno psichiatra per il dipartimento di salute mentale della zona Amiata grossetana e Colline Metallifere, un radiologo per lo stabilimento di Massa Marittima del presidio ospedaliero unico grossetano. "I giovani medici verranno assegnati - spiega una nota della Regione - per tre anni alle strutture, dopodiché potranno scegliere se proseguire in quella sede il servizio per altri due anni oppure essere assegnati ad un altro dei presidi ospedalieri. Conclusi i cinque anni, il professionista potrà decidere se proseguire la propria carriera nel presidio assegnato oppure spostarsi in un altro ospedale del sistema sanitario regionale toscano". "Negli anni di permanenza il professionista sarà adeguatamente valorizzato dal punto di vista economico grazie alla maggiorazione dell’incarico e ad esclusive premialità annuali che nell’arco dei cinque anni potranno andare da 1.420 a 8.300 euro l’anno". Non solo, i medici che aderiranno avranno garantito "un programma annuale di giornate di lavoro professionalizzanti negli ospedali della rete aziendale, compresa la possibilità di alcuni accessi nell’azienda ospedaliero universitaria dell’area vasta di riferimento. Sarà inoltre garantito un programma di acquisizione dei crediti formativi e al giovane medico verrà dedicato anche un budget specifico per la propria formazione individuale".