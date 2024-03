L’arte astratta nuova eccellenza di Casa Bruschi La mostra "La libera maniera" alla Casa museo Ivan Bruschi di Arezzo esplora l'arte astratta e informale del dopoguerra in Italia, con opere di artisti come Magnelli, Fontana e Burri. Un percorso che riflette la ricerca di nuovi linguaggi artistici in risposta alla società del tempo.