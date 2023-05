L'Arezzo presenta la seconda divisa scelta dai tifosi

Arezzo, 25 maggio 2023 – Sfondo bianco, colletto e inserti sulle maniche amaranto e una banda trasversale dalla spalla sinistra al fianco destro di colore amaranto. Ecco la seconda divisa per la stagione 2023-2024, una maglia con un forte legame con gli anni '60, quelli di Innocente Meroi e della prima promozione in serie B.

Per la prima volta in cento anni di storia la Società Sportiva Arezzo, in collaborazione con Rever Iconic - fornitore ufficiale del Cavallino - raccogliendo l'assist Comitato del Centenario, ha chiesto e dato l'opportunità a tutti i propri tifosi di disegnare e scegliere il kit da trasferta per la prossima stagione. Il contest prevedeva la realizzazione di soggetti di colore amaranto, nero o giallo, solo sulla parte anteriore della divisa.

All'indirizzo mail del comitato sono arrivati 48 bozzetti che una commissione - formata da Società Sportiva Arezzo, Rever Iconic, Orgoglio Amaranto, Museo Amaranto e amministrazione comunale - hanno valutato in forma anonima. Ad ogni bozzetto infatti era stato associato un numero, anziché nome e cognome dell'autore. Al termine dell'analisi degli elaborati sono stati scelti cinque modelli iconici e che rispettavano le direttive del contest.

Al termine dei tre appuntamenti per la votazione dei cinque bozzetti giudicati idonei ecco il risultato finale: Bozzetto 1 - 206 voti Bozzetto 2 - 145 voti Bozzetto 3 - 239 voti Bozzetto 4 - 338 voti Bozzetto 5 - 365 voti

Alla luce dei voti ottenuti il bozzetto vincitore, e quindi la seconda maglia per la stagione 2023-2024, sarà quindi bianca con banda trasversale amaranto. Autore del bozzetto è Giorgio Oliveri Catolfi, a cui vanno le più vive congratulazioni da parte di tutta la Società Sportiva Arezzo e del Comitato del Centenario.

La Società Sportiva Arezzo e il Comitato per il Centenario nel ringraziare quanti hanno partecipato al contest e alla votazione nei prossimi giorni organizzeranno un appuntamento con tifosi e stampa per la premiazione del bozzetto vincitore e nell'occasione verrà consegnata una pergamena di ringraziamento a tutti gli autori dei bozzetti per il logo del Comitato del Centenario e per la seconda divisa. Inoltre tutti i bozzetti realizzati in questa occasione saranno raccolti e custoditi presso il Museo Amaranto.