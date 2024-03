L’Approdo e altre Storie. Orio Odori l’immigrazione sul palco

Domani sabato 9 marzo alle 21.15 al Teatro di Laterina va in scena L’Approdo e altre Storie. Nuovo progetto di Harmonia Ensamble "L’Approdo e altri racconti", vede sul palco Orio Odori al clarinetto, Damiano Puliti al violoncello e Alessandra Garosi al pianoforte per trattare il tema dell’immigrazione attraverso un percorso che coniuga la musica dal vivo con la proiezione di materiale video prodotto dal gruppo stesso. Cellule ispiratrici sono le immagini tratte dall’Approdo, il racconto in forma di graphic novel del fumettista australiano Shaun Tan, e alcune tavole del pittore Karl Stengel, ungherese emigrato in Germania. Il gruppo fondato nel 1991 grazie a Giampiero Bigazzi della Materiali Sonori non è nuovo a questo genere di lavoro. Nel loro pedigree c’è la colonna sonora della Corazzata Potemkin, numerosi lavori dedicati a Fellini e a Nino Rota, la Febbre dell’Oro di Chaplin. Le musiche, in gran parte originali, sono state scritte da Damiano Santini, Orio Odori e Robert Davidson, un compositore australiano vicino artisticamente a Tan. L’elaborazione del video è di Damiano Puliti.