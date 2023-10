L’appello della Misericordia di Cavriglia: "Aiutateci a offrire più servizi"

Giorno e notte. Non si ferma l’opera di centinaia di volontari delle Misericordie del Valdarno da sempre impegnati ad aiutare la comunità. Un esercito solidale e silenzioso che ogni giorno scende in campo mettendosi a disposizione delle fasce più bisognose della popolazione e che però ha la necessità di infoltire i ranghi. E se nei giorni scorsi era stato Patrizio Cancialli, il coordinatore del sistema delle Confraternite della provincia di Arezzo, a lanciare l’allarme, adesso l’appello arriva dalla sezione di Cavriglia della Misericordia di San Giovanni. Con un post su Facebook, rilanciato dalla pagina istituzionale del Comune, i referenti dell’associazione ricordano di essere al lavoro per raggiungere nuovi obiettivi, ma per centrarli occorre l’apporto della cittadinanza. "Abbiamo tanti progetti da valorizzare e vogliamo, con umiltà e con tutte le nostre forze, proporli alla comunità di Cavriglia e del Valdarno perché crediamo fermamente nel futuro". Fiducia e ottimismo nel domani che non vengono meno sebbene il periodo non sia dei più rosei, per la recessione e i problemi dovuti prima all’emergenza sanitaria da Covid19 e ora al conflitto tra Russia e Ucraina. Tra le iniziative in cantiere figurano gli interventi per realizzare ambienti operativi più adatti alle esigenze della Confraternita e l’acquisto di un mezzo attrezzato per i soccorsi: "A breve – proseguono - ci auguriamo di poter iniziare i lavori per creare una nuova, più ampia e adeguata sede che possa accoglierci. Inoltre inizieremo una raccolta fondi e sponsorizzazioni per acquistare un’ambulanza, fondamentale per i servizi di soccorso, sempre più in difficoltà per penuria economica e di volontari negli ultimi anni.

A Cavriglia abbiamo per fortuna tante persone iscritte, più o meno giovani, ma non sono mai abbastanza, perché per svolgere tutti i servizi che mettiamo a terra c’è bisogno di tutti. Davvero di tutti". Da la richiesta di aiuto a quanti siano disponibili a dedicare un po’ del loro tempo al prossimo: "La Misericordia svolge un ruolo strategico importantissimo per tutti e a tutti i livelli, in particolare per i più fragili e i più deboli: dagli infortunati ai disabili, dai bisognosi agli anziani. Per questa ragione abbiamo bisogno del vostro aiuto per aumentare il numero di volontari. Agire per gli altri e fare del bene agli altri - concludono - è il più grande dono che possiamo offrire sulla terra. Aiutateci". I cittadini che vogliono dare una mano possono contattare la Misericordia cavrigliese contattando il numero 055-9166444